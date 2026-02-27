Giovedì scorso, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Arezzo hanno arrestato un cittadino gambiano per spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato effettuato durante un’operazione condotta nel centro della città, dove gli agenti hanno fermato l’uomo e trovato droga addosso a lui. L’arrestato è stato portato in caserma per le formalità di rito.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Giovedì scorso gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, all’esito di un servizio in abiti civili volto alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità gambiana, di 25 anni, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 DPR 30990. Nel corso del servizio, durante un passaggio in zona Campo di Marte, gli operatori di polizia avevano modo di notare un individuo di origini africane, il quale, seduto su una panchina posta sui giardini di Parco Mancini, effettuava delle verosimili cessioni di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spaccio, arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino gambiano

