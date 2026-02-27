Sostenibilità ' Kids go green’ fa tappa a Ferrara | 300 studenti in collegamento nazionale

A Ferrara si è svolto l’evento “Kids go green” che ha coinvolto 300 studenti in collegamento nazionale. La città si conferma come punto di riferimento nell’ambito della sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile tra i giovani. Durante l’iniziativa, i partecipanti hanno condiviso esperienze e idee sul tema, contribuendo a sensibilizzare le nuove generazioni su queste tematiche.

Ferrara si conferma protagonista nella promozione della sostenibilità ambientale e della mobilità dolce tra le nuove generazioni. Venerdì 27, la Sala Estense ha ospitato il grande evento nazionale di 'Kids go green,' un'iniziativa che quest'anno celebra l'importante traguardo del suo decimo anno.