Sorteggio ottavi Europa League 2026 sarà derby Bologna-Roma

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2026 ha assegnato ai team di Bologna e Roma un incontro diretto. La partita rappresenta un derby tutto italiano che suscita entusiasmo tra i tifosi, ma allo stesso tempo limita a una sola squadra la possibilità di proseguire nella competizione. La sfida si giocherà in una delle prossime settimane e determinerà quale delle due squadre avanzerà ai quarti.

Sarà Bologna-Roma agli ottavi di finale di Europa League 2026, un derby tutto italiano che regala grande entusiasmo ma che allo stesso tempo permetterà solo a un club azzurro di proseguire il cammino nella competizione. Il match di andata si giocherà giovedì 12 marzo allo stadio Dall’Ara mentre il ritorno sarà all’Olimpico giovedì 19 marzo. La vincente della sfida, ai quarti di finale, se la vedrà con una tra Lille e Aston Villa. “Si perde un po’ del fascino della competizione europea, sappiamo che è una bella partita con una posta in palio molto grande. Sarà bello, il rammarico potrebbe essere semmai per il ranking, questo ovviamente non favorisce l’Italia“, ha detto il direttore sportivo della Roma Frederic Massara, ai microfoni di Sky Sport, al termine del sorteggio dell’urna di Nyon. 🔗 Leggi su Lapresse.it

