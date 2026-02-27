A Nyon è stato effettuato il sorteggio degli ottavi di Champions League, con il tabellone che include incontri come Real Madrid contro Manchester City e Galatasaray contro Liverpool. Tra le squadre sorteggiate, c’è anche l’Atalanta, che affronterà una delle grandi favorite della competizione. La fase a eliminazione diretta prenderà il via nelle prossime settimane.

A Nyon è stato effettuato il sorteggio degli ottavi di Champions League. L’Atalanta di Palladino, che ha superato i playoff con una rimonta epica in casa contro il Borussia Dortmund, ha pescato una delle grandi favorite alla vittoria finale. L’avversario della ‘Dea’ agli ottavi Champions sarà il Bayern Monaco, una delle squadre più forti al mondo. I bavaresi guidati da Kompany sono primissimi in Bundesliga e hanno chiuso da secondi, con 21 punti, la League Phase. Fin qui hanno subito appena due sconfitte e sono stati una vera e propria macchina da gol: 135 quelli segnati considerate tutte le competizioni, 35 quelli incassati. La supersfida degli ottavi sarà sicuramente quella tra Real Madrid e Manchester City. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sorteggio ottavi Champions, l’Atalanta pesca una delle grandi favorite

Sorteggi ottavi Champions, l'Atalanta pesca il Bayern MonacoMilano, 27 febbraio 2026 - Il cammino europeo entra nel vivo e per l’Italia resta una sola bandiera a sventolare: quella dell’Atalanta.

Sorteggio ottavi Champions, oggi l’avversario dell’Atalanta: orario e dove vederloSi deciderà oggi, 27 febbraio, con il sorteggio a Nyon, in Svizzera, l’avversario dell’Atalanta agli ottavi di finale di Champions League.

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Sorteggio ottavi di finale, quarti e semifinali UEFA Champions League: dove si svolge, quando e chi vi partecipa?; Quando c'è il sorteggio Champions? Squadre, regole, tabellone e dove vederlo; Sorteggio ottavi Champions League 2025/2026: quando, data, orario e la possibile avversaria di Inter, Juventus e Atalanta; Contro chi giocherà l'Atalanta agli ottavi? Guida al sorteggio.

Diretta live Champions 2025/2026, sorteggio ottavi: ecco l'avversaria dell'AtalantaTutti i dettagli e gli incroci possibili sul sorteggio degli ottavi di Champions 2025/2026 dopo il verdetto dei playoff: l'Atalanta in corsa, fuori Inter e Juventus ... sport.virgilio.it

Sorteggio Champions League diretta ottavi di finale: l’avversaria dell’Atalanta e tutte le partite LIVEA Nyon è tempo di definire gli accoppiamenti del prossimo turno e il percorso fino all'ultimo atto di Budapest: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Sorteggio Champions League diretta ottavi di finale: l’avversaria dell’Atalanta e tutte le partite LIVE - facebook.com facebook

Sorteggio Champions League diretta ottavi di finale: l’avversaria dell’ #Atalanta e tutte le partite LIVE x.com