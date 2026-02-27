Dalla sede UEFA di Nyon sono stati annunciati gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League, Europa League e Conference League. L’Atalanta affronterà il Bayern Monaco in Champions, mentre in Europa League ci sarà il derby italiano tra Roma e Bologna. Questi sono i match scelti per il prossimo mese, segnato da appuntamenti importanti per il calcio europeo e italiano.

Il dado è tratto. Dalla sede UEFA di Nyon, in Svizzera, sono usciti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League, Europa League e Conference League, e per il calcio italiano si preannuncia un marzo ad altissima tensione. L’Atalanta di Raffaele Palladino affronta il Bayern Monaco, Roma e Bologna si ritrovano l’una di fronte all’altra nel primo derby tricolore della storia della competizione, e la Fiorentina contro i polacchi del Rakow Czestochova. Delle due avversarie possibili, Arsenal o Bayern Monaco, il sorteggio ha riservato alla Dea quella considerata oggettivamente più ostica. La formazione di Vincent Kompany, con Harry Kane come riferimento offensivo e un organico tra i più profondi d’Europa, sarà il prossimo ostacolo sulla strada dei bergamaschi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sorteggi europei, l’Atalanta trova il Bayern Monaco agli ottavi di Champions, in Europa League è derby italiano Roma-Bologna

Leggi anche: Europa League, sarà derby Roma-Bologna agli ottavi. E in Champions l’Atalanta pesca il Bayern Monaco – Tutti i sorteggi

Sorteggi ottavi di Champions: L'Atalanta trova il Bayern. Europa League, sfida tutta italiana Roma-Bologna | LiveNelle urne delle tre coppe le otto squadre qualificate direttamente dal girone unico e quelle uscite dai playoff .

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Atalanta agli ottavi di Champions: superati i 70 milioni di ricavi. I numeri delle italiane; Contro chi giocherà l'Atalanta agli ottavi? Guida al sorteggio; Champions League, quando sono i sorteggi degli ottavi di finale? Orario e dove vederli (tv e streaming); Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina, oggi il sorteggio europeo: tutto sulle possibili rivali.

Sorteggi Champions, Europa League e Conference: le avversarie delle italiane agli ottaviLeggi su Sky TG24 l'articolo Sorteggi Champions, Europa League e Conference: le avversarie delle italiane agli ottavi ... tg24.sky.it

Sorteggi ottavi di finale in diretta: Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina per conoscere le avversarie in Champions, Europa e Conference LeagueNelle urne delle tre coppe le otto squadre qualificate direttamente dal girone unico e quelle uscite dai playoff. In Champions l'Atalanta giocherà contro l'Arsenal o il Bayern Monaco ... corriere.it

Champions League, l'Atalanta trova il Bayern Monaco agli ottavi - facebook.com facebook

Sarà il #BayernMonaco l’avversaria dell’ #Atalanta negli ottavi di #ChampionsLeague. Sfida inedita e prestigiosa, quanto difficile, con andata a #Bergamo e ritorno in #Germania. I dettagli su #zonamistamagazine x.com