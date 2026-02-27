Sorteggi Europa League Bologna-Roma agli ottavi | tabellone completo

Durante il sorteggio Europa League sono state ufficialmente assegnate le sfide degli ottavi di finale. La partita tra Bologna e Roma si giocherà in andata e ritorno tra il 12 e il 19 marzo. Le altre coppie di squadre sono state anch’esse sorteggiate e inserite nel tabellone completo. Le gare si svolgeranno nelle rispettive sedi delle squadre coinvolte.

