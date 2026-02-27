Sopralluogo nella galleria sulla Statale | scattano le verifiche strutturali

Un sopralluogo è stato effettuato nella galleria La Giostra sulla strada statale 73 “Senese Aretina” a Sansepolcro. Durante le verifiche strutturali, è stato disposto il senso unico alternato nel tratto interessato. L’intervento è stato deciso per garantire la sicurezza, e le autorità competenti stanno monitorando la situazione per valutare eventuali interventi futuri.

Sansepolcro (Arezzo), 27 febbraio 2026 – Senso unico alternato nella galleria La Giostra lungo la strada statale 73 "Senese Aretina". Il tratto interessato va dal km 145,950 al km 146,100, in direzione Sansepolcro. Il provvedimento è necessario, spiega Anas, per dare modo ai vigili del fuoco di verificare lo stato dell'infrastruttura. Dopo un sopralluogo infatti le squadre di Arezzo hanno disposto verifiche strutturali sul manufatto. È stata pertanto chiusa appunto la carreggiata in direzione Sansepolcro, con attivazione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico in direzione Arezzo.