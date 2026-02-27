Nayt, cantante emergente, si è distinto al Festival di Sanremo 2026, raggiungendo la Top 5 nella serata di mercoledì con il brano “Prima Che”. Durante l’evento, ha dichiarato di essere un anti-divo e di trovare difficoltà a inserirsi nel sistema che tende a idolatrare il mercato musicale. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra i partecipanti e il pubblico.

Nayt è una delle sorprese di questo Festival di Sanremo 2026. Infatti il cantautore è finito nella Top5 della serata del mercoledì grazie al suo brano “Prima Che”. Durante l’incontro con la stampa però ha spiegato come sta vivendo questa esperienza: “Vedere che il pezzo viene incluso nella Top5 è una grande soddisfazione, s ignifica dimostrare a chi crede nella musica che non bisogna inseguire le logiche di mercato che ci vengono imposte” “Credo di portare una proposta interessante – ha aggiunto – che qualcuno capisce e altri meno. Sanremo è anche una trasmissione televisiva e mi piace l’idea di portare musica e una mia proposta”. Nayt si definisce un anti-divo: “Non credo che un artista debba essere idolatrato, perché l’attenzione andrebbe focalizzata sulla musica ed è quello che sto cercando di fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono un anti-divo e il mercato tende ad idolatrare. Faccio fatica a inserirmi in questo sistema”: così Nayt a Sanremo 2026 – IL VIDEO

Leggi anche: Sal Da Vinci a Sanremo 2026: «Non sono nato con Rossetto e caffé. Faccio questo mestiere da 50 anni, guidato dalla passione e non dalle ville al mare»

“Sono incinta e faccio molta fatica a dormire: è normale?”Buongiorno, sono alla 30ª settimana e faccio molta fatica a dormire: mi sveglio spesso, ho la pancia dura e sento il bambino muoversi tanto di notte.

Temi più discussi: In arrivo il documentario su Igor Protti, ultimo antidivo del calcio; Addio a Robert Duvall, l’antidivo che ha segnato il cinema americano. Il ricordo su Sky Cinema; I 5 migliori film con Joseph Gordon-Levitt, oggi che fa 45 anni; Carlo Conti a Sanremo 2026, dall'allergia al matrimonio alla vita da antidivo: Con Francesca e Matteo sono passato dall’io al noi.

L’industria musicale? Un parco giochi. Ci sono i ragazzi fighi e non. Io sono sempre stato dall’altra parte: l’anti-divo Ed Sheeran si tinge di rosa con PlaySi intitola Play l’ottavo album della carriera di Ed Sheeran, uscito questa notte. Sono passati quattordici anni dal debutto dell’artista nel panorama musicale mondiale, di strada ne ha fatta e ... ilfattoquotidiano.it

Stefania Sandrelli: Ho scelto di essere un'anti-divaStefania Sandrelli parla del suo atteggiamento da anti-diva nella sua carriera di attrice e dell'affetto del pubblico. msn.com

L'admin della pagina dopo le minacce: ""Lo sciacallo dorato fa parte dell'ecosistema del territorio: il mio non era un attacco all'allevamento estensivo, ho solo sottolineato che animali tenuti allo stato semibrado, con recinzioni che per normativa non sono anti-p - facebook.com facebook

Malfitano: "Non sono anti-Conte, ma quest'anno ha toppato! 70% infortuni è colpa sua" x.com