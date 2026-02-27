Gli ultimi sondaggi politici aggiornati al 27 febbraio 2026 mostrano risultati sorprendenti con Vannacci che supera nettamente i due principali leader. I dati evidenziano un calo consistente per i candidati più noti, mentre Vannacci ottiene il consenso più ampio. La rilevazione si basa su un campione rappresentativo ed è stata condotta nelle ultime settimane. I risultati sono stati diffusi oggi da un istituto di ricerche di mercato.

Gli ultimi sondaggi politici aggiornati al 27 febbraio 2026 delineano un quadro inaspettato. La Supermedia YouTrendAgi, che sintetizza i dati raccolti negli ultimi giorni dai principali istituti, mostra come alcune forze politiche stiano guadagnando terreno, mentre altre subiscono perdite significative. In particolare, il fenomeno più sorprendente riguarda Roberto Vannacci e il suo partito Futuro Nazionale, che sta modificando gli equilibri sia nella maggioranza sia nell’opposizione. Secondo le rilevazioni, Futuro Nazionale raggiunge il 3%, in aumento di +0,1 punti rispetto a due settimane fa. Una crescita contenuta ma simbolica, che contribuisce al calo di alcuni partiti tradizionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sondaggi politici, risultati clamorosi! Vannacci fa crollare i due big

Ultimi sondaggi politici venerdì 27 febbraio, Vannacci fa crollare Meloni e Salvini: chi vincerebbe oggiPer chi voterebbero gli italiani venerdì 27 febbraio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.

Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 20 febbraio, Vannacci fa crollare Meloni e Salvini: chi vincerebbe oggiPer chi voterebbero gli italiani venerdì 20 febbraio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.

Temi più discussi: Il sondaggio Polymarket, chi vince il referendum: numeri clamorosi dal mondo della finanza | Libero Quotidiano.it; Chi vincerà il referendum Sondaggi i numeri sono clamorosi; Il sondaggio Polymarket chi vince il referendum | numeri clamorosi dal mondo della finanza.

Sondaggi politici 2026/ Nuova legge elettorale: Centrodestra col 57% dei seggi, Rosatellum non dà maggioranzaSondaggi politici YouTrend (con la Supermedia) sulla stima dei seggi in caso di nuova legge elettorale: Meloni vincente con lo Stabilicum ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici 2026: Referendum, Sì trionfa col 63%/ Pd 20% arranca, Lega 8% senza Vannacci: Cdx vola al 4Sondaggi politici di Lab21 verso il Referendum 2026: il Sì oltre il 60%, tiene il Centrodestra con un Pd ancora fermo sul 20%. Tutti gli scenari ... ilsussidiario.net

Gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani al referendum sulla Giustizia rispecchierebbero un centrodestra in difficoltà. La supermedia di Youtrend di giovedì 26 febbraio - che riassume l’andamento dei sondaggi politici - mostra come la distanza tr - facebook.com facebook

Caro @lorepregliasco, mi auguro che non tratti i sondaggi politici con lo stesso pressappochismo con cui si permette di dileggiare il giornale più letto d’Italia. x.com