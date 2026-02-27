Sondaggi politici risultati clamorosi! Vannacci fa crollare i due big

Gli ultimi sondaggi politici aggiornati al 27 febbraio 2026 mostrano risultati sorprendenti con Vannacci che supera nettamente i due principali leader. I dati evidenziano un calo consistente per i candidati più noti, mentre Vannacci ottiene il consenso più ampio. La rilevazione si basa su un campione rappresentativo ed è stata condotta nelle ultime settimane. I risultati sono stati diffusi oggi da un istituto di ricerche di mercato.

Gli ultimi sondaggi politici aggiornati al 27 febbraio 2026 delineano un quadro inaspettato. La Supermedia YouTrendAgi, che sintetizza i dati raccolti negli ultimi giorni dai principali istituti, mostra come alcune forze politiche stiano guadagnando terreno, mentre altre subiscono perdite significative. In particolare, il fenomeno più sorprendente riguarda Roberto Vannacci e il suo partito Futuro Nazionale, che sta modificando gli equilibri sia nella maggioranza sia nell’opposizione. Secondo le rilevazioni, Futuro Nazionale raggiunge il 3%, in aumento di +0,1 punti rispetto a due settimane fa. Una crescita contenuta ma simbolica, che contribuisce al calo di alcuni partiti tradizionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

