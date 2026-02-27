Solo 40mila praticanti e finanziamenti dalla Nba | dentro al basket britannico che sogna i primi Mondiali

Il basket britannico conta circa 40mila praticanti e riceve sostegni dalla Nba, puntando a migliorare le proprie prestazioni. Con le prossime partite contro l’Italia di Luca Banchi, si nota un movimento in crescita che cerca di affermarsi a livello internazionale. La scena nazionale si prepara a sfidare le aspettative e a mettere in mostra i propri talenti, in attesa di un eventuale passaggio ai Mondiali.

Nel Regno Unito la pallacanestro vive una situazione paradossale: è il secondo sport di squadra più popolare tra i bambini dopo il calcio, ma la nazionale maschile non ha mai partecipato a un torneo iridato nella sua storia. In vista del doppio confronto con l’Italia di Luca Banchi, emerge il ritratto di un Paese talentuoso, ma povero di infrastrutture e reduce da una crisi istituzionale non ancora risolta del tutto. Chiamatelo il paradosso della pallacanestro britannica. Secondo la Bbc, negli ultimi dieci anni il basket è diventato il secondo sport di squadra più popolare tra i bambini del Regno Unito dopo il calcio con oltre... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

