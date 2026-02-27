Solidarietà all’Ucraina Iniziativa al Crocifisso

Una delegazione di familiari di cittadini ucraini deceduti a causa della guerra ha organizzato incontri tra Todi e Roma. L’obiettivo è condividere le proprie testimonianze e mantenere viva la memoria dei propri cari, attraverso incontri pubblici e momenti di riflessione. L’iniziativa si svolge in diversi luoghi, tra cui anche il Crocifisso, e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione in Ucraina.

TODI - Raccoglie mogli, figli, madri, padri, familiari di cittadini ucraini morti a causa della guerra: la delegazione dell'Ong "Famiglie dei Caduti in Difesa dell'Indipendenza Ucraina di Ivano-Frankivs'k" ha promosso una serie di incontri tra Todi e Roma. A partire da una serata di beneficenza nei locali del Crocifisso dove è stato fatto il punto sulla Missione Ucraina. "Una goccia nell'oceano": così viene chiamata l'assistenza alle famiglie, bambini e difensori ucraini portata avanti con tenacia da Don Marcello Cruciani e Giovanni Antonelli. "Sono venuti in Ucraina a gennaio – affermano HalynaBatiuk e Vera Sobol – il nostro incontro è avvenuto sul Viale degli Eroi nel cimitero del villaggio di Chukalivka, dopo una preghiera per i nostri familiari e il Canto Silenzioso.

