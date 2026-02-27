Soldati israeliani sparano a un 14enne palestinese e lo guardano per 45 minuti mentre muore dissanguato
Un ragazzino palestinese di 14 anni è stato colpito e ucciso da soldati israeliani in un campo profughi della Cisgiordania. Dopo essere stato ferito, i militari hanno osservato il ragazzo morire dissanguato senza intervenire per 45 minuti. La scena è stata documentata mentre il ragazzo giaceva a terra senza che nessun soccorso gli fosse prestato.
Jad Jadallah, un ragazzino palestinese di appena 14 anni, è stato ucciso dai soldati israeliani in un campo profughi della Cisgiordania occupata: dopo essere stato ferito, non gli sono stati prestati soccorsi per 45 minuti. Il giovane è così morto dissanguato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
