Solaro telefonata a nome del Comune per proporre servizio di medico a domicilio ma è una truffa

A Solaro è stata segnalata una telefonata in cui qualcuno si presenta a nome del Comune offrendo un servizio di medico a domicilio. Tuttavia, si tratta di un tentativo di truffa volto a ingannare le persone e ottenere informazioni o denaro indebitamente. La vicenda mette in evidenza ancora una volta come siano frequenti questi raggiri che sfruttano il nome delle istituzioni.

La transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più. Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare. Si comincia a pensare al “cambio di stagione” e dunque arriva propizia la presenza de. Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di. Oltre cinque chili di eroina nascosti in un doppiofondo ricavato sotto il sedile dell’auto, due. Uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario è in programma tra venerdì 27 e sabato 28. Tre ospedali milanesi nella top 100 mondiale, cinque ospedali lombardi tra i primi otto in. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Solaro, telefonata a nome del Comune per proporre servizio di medico a domicilio, ma è una truffa. Basta una telefonata e ti svuotano il conto: occhio alla truffa del wallet digitaleAttenzione a questa nuova truffa che consente ai criminali di collegare il conto corrente delle vittime ai loro wallet digitali. Riceve la telefonata di un "finto" carabiniere, ma l'anziana sventa la truffaL'uomo dall'altra parte della cornetta le ha chiesto di consegnare del denaro per la figlia, finita in manette in seguito ad un incidente con feriti,... Argomenti discussi: Solaro, telefonata a nome del Comune per proporre servizio di medico a domicilio, ma è una truffa. Solaro, telefonata a nome del Comune per proporre servizio di medico a domicilio, ma è una truffa.Telefonata a nome del Comune di Solaro: servizio medico a domicilio, ma è solo l'ennesimo tentativo di truffa. L’allerta arriva direttamente ... ilnotiziario.net Finti incaricati del Comune di Solaro propongono il medico a domicilio: è una truffaDopo le segnalazioni ricevute, il Comune invita la cittadinanza a non fornire dati personali e a rivolgersi alle forze dell’ordine in caso di contatti sospetti che utilizzano il nome dell’ente ... varesenews.it