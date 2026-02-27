Sofri al Sunspace con la sua riedizione della bibbia delle canzoni

Luca Sofri sarà protagonista di Sunspace per presentare il suo nuovo libro, una raccolta di oltre settecento pagine dedicata alle canzoni. Nel volume, l’autore analizza e commenta alcune tra le tracce più significative, offrendo uno sguardo approfondito sul mondo musicale. L’appuntamento promette di mettere in luce dettagli e riflessioni legate alla musica e alla scrittura.

Luca Sofri sarà ospite di Sunspace per presentare 'Playlist', un volume imponente – oltre settecento pagine – che raccoglie e commenta 3.485 canzoni. Un progetto editoriale che si propone come guida personale e appassionata alla musica, partendo dall'unità fondamentale dell'ascolto contemporaneo: il brano. Appuntamento lunedì alle 19. Giornalista e direttore de Il Post, Sofri aveva pubblicato una prima edizione di Playlist nel 2006. A distanza di anni, il libro torna in una versione ampliata e aggiornata, con centinaia di nuovi inserimenti e un'introduzione rivista che riflette su quanto siano cambiati i nostri comportamenti musicali.