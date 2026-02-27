Sofia Goggia terza a Soldeu podio numero 67 in carriera

A Soldeu, in Andorra, Sofia Goggia si piazza terza nella discesa di Coppa del Mondo, aggiungendo il 67° podio alla sua carriera. La sciatrice italiana conclude la gara con un tempo che le consente di salire sul podio, confermando la sua presenza nel circuito internazionale. Questa posizione rappresenta un nuovo risultato importante per Goggia in questa stagione di coppa.

A Soldeu, in Andorra, l’azzurra conquista il 67° podio della carriera chiudendo terza nella discesa di Coppa del Mondo. Vittoria per Corinne Suter, seconda Nina Ortlieb. Sofia Goggia sale ancora sul podio in Coppa del Mondo. A Soldeu, in Andorra, l’azzurra ha chiuso al terzo posto la discesa, centrando il podio numero 67 della sua carriera nel massimo circuito. Suter vince, Ortlieb seconda Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Sofia Goggia sul podio a Soldeu: ottimo terzo posto in discesa liberaLa bergamasca non è perfetta nella prima metà di gara, ma recupera e con un ottimo quarto intermedio raccoglie punti importanti Nel segno del tre.

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: segnali positivi da Sofia Goggia, terza! Brignone non parte

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Nicol Delago 2/a e Sofia Goggia 3/a nella prima prova cronometrata in vista della discesa di Soldeu; Soldeu, prove di discesa libera: Sofia Goggia è terza; Goggia è terza nella prova bis di Soldeu comandata da Ortlieb, ancora bene Ledecka. Brignone ai box; Sofia Goggia: Alle Olimpiadi ho dato tutto. Le parole su Brignone e il retroscena su Mattarella.

Goggia terza nella discesa di Soldeu, vince Suter. Franzoni perde uno sci e cade in prova a GarmischDopo l'Olimpiade torna la coppa del Mondo e Sofia torna sul podio. Prove a Garmisch: Casse è il più veloce, Franzoni cade ... gazzetta.it

Sofia Goggia sempre sul podio! Terza a Soldeu, si riapre la corsa alla Coppa del Mondo di discesaQuattro anni dopo l'ultima volta, Corinne Suter torna a vincere in discesa in Coppa del Mondo. La svizzera, infatti, non trionfava in questa specialità ... oasport.it

CORINNE SUTER PIÙ FORTE DI TUTTE IN DISCESA A SOLDEU! La sciatrice svizzera chiude davanti a Nina Ortlieb (2ª) e Sofia Goggia (3ª), con un tempo di 1'31''62 Prima di quello odierno, l'ultimo successo di Suter in Coppa del Mondo risaliva al 4 di x.com

La Coppa del Mondo riparte dall'Andorra e ritrova Sofia Goggia sul podio - facebook.com facebook