Smog restano in vigore le misure emergenziali di contenimento

L'Arpae ha diffuso oggi un bollettino di previsione e controllo che conferma il mantenimento delle misure emergenziali di contenimento dello smog a Piacenza e negli altri capoluoghi emiliano-romagnoli. Le restrizioni sono ancora in vigore a causa del superamento dei livelli di Pm10, che hanno portato all’attivazione delle misure di emergenza previste per questa situazione.

