Smog record | divieti a Milano e 9 province misure fino a lunedì

A Milano e in nove province delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia sono in vigore divieti contro lo smog, che rimarranno attivi fino a lunedì. Le autorità hanno adottato misure emergenziali per limitare le emissioni di inquinanti, coinvolgendo anche le giornate di sabato e domenica. La situazione di emergenza si protrae, portando restrizioni alle attività di trasporto e circolazione nelle aree interessate.

Le misure emergenziali in Emilia-Romagna e Lombardia. L'emergenza smog si prolunga in Emilia-Romagna e Lombardia, con restrizioni che si estendono anche al weekend. Le misure, già attive dal 25 febbraio, rimangono in vigore fino a lunedì in attesa di un nuovo bollettino. L'allarme riguarda anche Milano, dove per tre giorni consecutivi sono stati superati i limiti giornalieri di Pm10 nell'aria. L'Arpae ha emesso il bollino rosso per la qualità dell'aria in tutte le province dell'Emilia-Romagna, con divieti alla circolazione per i veicoli più inquinanti e limitazioni allo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili. Le misure emergenziali interessano i comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.