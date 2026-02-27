Smog prorogate le misure emergenziali fino a lunedì | stop ai diesel Euro 5

Le misure emergenziali contro lo smog in Emilia-Romagna sono state prorogate fino a lunedì e riguardano anche il weekend, con divieti di circolazione per i veicoli diesel Euro 5. La decisione è stata comunicata oggi da Arpae Emilia-Romagna, che ha confermato la validità delle restrizioni anche per le giornate di sabato 28 febbraio, domenica 1 e lunedì 2 marzo.

Le misure emergenziali per il contrasto allo smog resteranno in vigore in Emilia-Romagna anche per le giornate di sabato 28 febbraio, domenica 1 e lunedì 2 marzo, come comunicato oggi da Arpae Emilia-Romagna. La decisione segue il bollettino di venerdì, basato sul sistema integrato di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Smog, scattano ancora le misure emergenziali: stop anche ai diesel euro 5A seguito dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a Piacenza le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di... Continuano anche nel weekend le misure emergenziali anti-smog. Stop ai diesel Euro 5Anche per il fine settimana l'Arpae prevede il superamento della soglia di legge per le polveri sottili pm10. La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Discussioni sull' argomento Mattarella ricorda Bachelet fu contro terrorismo senza cedere a misure straordinarie; Mattarella ricorda Bachelet fu contro il terrorismo senza cedere a misure straordinarie. Qualità dell’aria: misure anti smog prorogate fino a lunedì 2 marzo nel RavennateIl Comune di Ravenna informa che proseguono anche nelle giornate di sabato 28 febbraio, domenica 1 e lunedì 2 marzo le misure emergenziali previste dal ... ravennanotizie.it A Monza scattano (di nuovo) le misure anti-smogIl 27 febbraio scattano le misure antismog a Monza e provincia: stop ai diesel Euro 4 e limiti al riscaldamento. mbnews.it