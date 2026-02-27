Una donna ammette di aver avuto una relazione extraconiugale con un uomo più anziano, di cui non ha mai rivelato l’identità al marito. La donna spiega di aver condiviso con il marito la consapevolezza di questa relazione, ma senza entrare nei dettagli. La conversazione riguarda esclusivamente la sua conoscenza di un episodio che coinvolge entrambe le parti.

Ho una domanda complicata. Sono una donna trentenne sposata da pochi anni. Io e mio marito siamo innamoratissimi e abbiamo un rapporto meraviglioso. Ci siamo conosciuti quando ero al college, abbiamo lavorato insieme nello stesso posto. Abbiamo finito per fare amicizia. Quando mi sono trasferita siamo rimasti in contatto, ci siamo innamorati e il resto è storia. Ma nel periodo in cui eravamo solo amici ho avuto una tresca molto poco carnale e quasi del tutto sentimentale con il nostro capo dell’epoca, che era molto più anziano e sposato. Non abbiamo mai fatto sesso, solo limonato qualche volta e scambiato qualche messaggio spinto. Non è durata molto. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Smettila di chiamarla tresca

Sanremo 2026, Fiorello incalza Carlo Conti: "Smettila di invitare gente a caso"Fiorello è intervenuto in diretta durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026.

Pierina, la tresca dei misteri. Dal ciondolo regalato ai sospetti di Manuela: "E se fosse stato Louis?"di Francesco Zuppiroli Non sono mancate le scintille, ieri in Corte d’Assise, quando a salire sul banco dei testimoni per la nuova udienza del...

Reborn as the real daughter, my family can hear my thoughts—exposing fake heiress, saving them all!