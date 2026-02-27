Slittino NationsCup di St Moritz | Rieder e Kainzwaldner dominano nel doppio Zöggeler e Gufler sul podio

Nella Nations Cup di slittino a St. Moritz, Rieder e Kainzwaldner hanno vinto nel doppio maschile, mentre Zöggeler si è piazzato secondo nel singolo femminile con soli 36 millesimi di vantaggio. Gufler si è aggiudicato invece il terzo posto tra gli uomini. La gara si è svolta sulla pista svizzera, attirando numerosi spettatori.

I campioni olimpici altoatesini aprono la tappa svizzera con una vittoria nel doppio maschile. Nina Zöggeler seconda nel singolo femminile per soli 36 millesimi, Alex Gufler terzo tra gli uomini. Domani la Coppa del Mondo. St. Moritz torna ad essere palcoscenico di grandi imprese per lo slittino italiano. Nella NationsCup che ha aperto la penultima tappa stagionale di Coppa del Mondo in Engadina, l'Italia conquista il podio in tutte e tre le specialità in programma, con i campioni olimpici Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner assoluti dominatori nel doppio maschile.