Sky Sports UK in trattative per i diritti televisivi della Zuffa Boxing

Sky Sports UK sta discutendo con Zuffa Boxing per acquisire i diritti televisivi delle loro prossime manifestazioni. L’accordo potrebbe cambiare il modo in cui gli appassionati seguono le gare di boxe nel Regno Unito, ampliando l’offerta disponibile sul territorio. La trattativa è in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

accordo di diritti media tra zuffa boxing e sky sports uk potrebbe segnare un punto di svolta nel panorama televisivo della boxe in Gran Bretagna, offrendo una presenza televisiva continua anziché singoli eventi. L'eventuale partnership prometterebbe una visibilità costante per l'intero roster, con impatti su contratti, promozioni e accordi con sponsor. Secondo fonti di settore, la trattativa è avanzata e sarebbe in prossimità della chiusura, coprendo il mercato britannico. Un accordo di questo tipo sposterebbe Zuffa Boxing da una logica di distribuzione puntuale a una presenza regolare nel palinsesto nazionale, offrendo al promotore un punto di riferimento stabile invece di negoziazioni per singolo evento.