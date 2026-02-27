Skicross | in Coppa del mondo Jole Galli è settima in Serbia

Durante la prima gara di Coppa del Mondo di skicross a Kopaonik in Serbia, Jole Galli si è classificata settima, ma è stata eliminata nella semifinale, restando a un passo dalla finale. La livignasca aveva già subito un’uscita nella semifinale alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La competizione si è conclusa con Galli che non ha raggiunto il podio.

Ancora una volta è la semifinale a essere fatale a Jole Galli nello skicross femminile: la livignasca, fuori nel penultimo atto già alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, anche oggi, in gara 1 di Coppa del Mondo a Kopaonik, in Serbia, è stata eliminata a un passo dalla finale.