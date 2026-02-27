Sindaco chiude il Parco urbano dopo atti vandalici | Non siamo ancora pronti

Da casertanews.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Castel Volturno ha deciso di chiudere temporaneamente il Parco urbano di Pinetamare dopo aver registrato diversi atti vandalici. Il parco, che è un’area dedicata a famiglie, bambini e giovani, resterà chiuso fino a quando saranno completate le necessarie verifiche e interventi di sicurezza. La decisione è stata comunicata ufficialmente per tutelare l’incolumità dei visitatori e prevenire ulteriori danni.

Il Parco urbano di Pinetamare a Castel Volturno è stato temporaneamente chiuso a seguito di ripetuti atti vandalici che hanno colpito uno spazio pensato per le famiglie, i bambini e i giovani della città. La decisione è stata comunicata personalmente dal sindaco Pasquale Marrandino, in un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Crotone, atti vandalici e rischio per la sicurezza: 20enne allontanato dal centro urbano per un anno.Crotone, Daspo urbano per un giovane: la spirale di atti vandalici e la risposta della Questura Un ventenne di Crotone è stato colpito da un divieto...

Atti vandalici al parco Quadrifoglio: "Chi ha visto qualcosa chiami il 112"Il Comune di Terre del Reno informa che giovedì sera al Parco Quadrifoglio di Mirabello si è verificato un nuovo grave episodio di vandalismo.

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Brugherio, chiude il parco di Villa Fiorita per restyling di luci e verde; Cerreto d'Esi / Parco fluviale, la Lega chiede un incontro al sindaco; Trivellazioni, critiche a Gasparini; Troppi danni e vandali, sindaco chiude il Parco Urbano del litorale.

sindaco chiude il parcoOlbia, il maestrale spazza la città: il sindaco chiude parco e cimiteriOlbia Previsioni alla mano, il sindaco Settimo Nizzi, a distanza di pochi giorni dall’ultima volta, ha nuovamente chiuso il parco Fausto Noce. L’accesso, per via del forte vento, è vietato nelle giorn ... lanuovasardegna.it

Brugherio, chiude il parco di Villa Fiorita per restyling di luci e verdeDa marzo parte il cantiere, il parco resterà quasi totalmente chiuso al pubblico. riapertura, anche nelle ore serali, per la stagione estiva. mbnews.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.