Sindaco chiude il Parco urbano dopo atti vandalici | Non siamo ancora pronti

Il sindaco di Castel Volturno ha deciso di chiudere temporaneamente il Parco urbano di Pinetamare dopo aver registrato diversi atti vandalici. Il parco, che è un’area dedicata a famiglie, bambini e giovani, resterà chiuso fino a quando saranno completate le necessarie verifiche e interventi di sicurezza. La decisione è stata comunicata ufficialmente per tutelare l’incolumità dei visitatori e prevenire ulteriori danni.

Il Parco urbano di Pinetamare a Castel Volturno è stato temporaneamente chiuso a seguito di ripetuti atti vandalici che hanno colpito uno spazio pensato per le famiglie, i bambini e i giovani della città. La decisione è stata comunicata personalmente dal sindaco Pasquale Marrandino