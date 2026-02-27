Una rappresentazione teatrale attira l'attenzione con una sola attrice che interpreta dodici ruoli diversi, creando un’esperienza intensa e coinvolgente per il pubblico. La scena si anima grazie alla bravura dell’attrice, capace di trasformarsi e di mantenere alta l’attenzione durante tutta la performance. L’evento si svolge in un teatro cittadino, offrendo un’occasione unica per gli appassionati di teatro di assistere a questa sfida interpretativa.

Un grande appuntamento a teatro. Una sola straordinaria attrice per dodici personaggi. Debutta in prima nazionale, da oggi a domenica, al Teatro Manzoni di Calenzano (Firenze) ’Tre sorelle - Ovvero la felicità quando è altrove’, il nuovo spettacolo di Silvia Frasson (nella foto) tratto da ’Tre sorelle’ di Anton?echov. Il capolavoro dello scrittore e drammaturgo russo rivive sulla scena attraverso la voce e il corpo di un’unica interprete. Silvia Frasson, tra le maggiori protagoniste del teatro di narrazione contemporaneo, si confronta con la complessità e la struggente malinconia delle sorelle Prózorov in una rielaborazione scenica che assume la forma di un potente racconto teatrale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Silvia Frasson a teatro. Una sola grande attrice per dodici personaggi

‘Tre sorelle – Ovvero la felicità quando è altrove’ al Teatro ManzoniSilvia Frasson in scena a Calenzano (FI) dal 27 febbraio al primo marzo Riceviamo e pubblichiamo. Una sola straordinaria attrice per dodici personaggi. Debutta in prima nazionale, da venerdì 27 febbra ... expartibus.it

A Silvia Frasson il premio Giacomo Matteotti per il teatroCon lo spettacolo Poveri noi - Storia di una famiglia nella tragedia della guerra, l'attrice e autrice toscana Silvia Frasson si è aggiudicata la 19/a edizione del premio Giacomo Matteotti - sezione ... ansa.it

Silvia Frasson: “Il mio Cechov, un’ode al fallimento” x.com

DECISA UNA TERZA REPLICA, IL 1° MARZO (ORE 16) DEL NUOVO SPETTACOLO DI SILVIA FRASSON "TRE SORELLE. OVVERO LA FELICITÀ È ALTROVE" IN SCENA (DEBUTTO IN PRIMA NAZIONALE) IL 27 E 28 FEBBRAIO AL TEATRO MANZONI DI C - facebook.com facebook