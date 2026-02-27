sicurezza ecco come le toghe trasformano i poliziotti in mostri

Le forze dell'ordine si trovano sotto un crescente scrutinio pubblico e mediatico, con molte discussioni che ruotano intorno ai loro comportamenti e alle responsabilità nelle operazioni di sicurezza. Recentemente si parla di come le norme e le pratiche possano influenzare il modo in cui gli agenti agiscono sul campo, spesso con effetti che sollevano interrogativi sulla tutela dei diritti e sulla gestione delle situazioni di tensione.

Il “caso Cinturrino”, con lo “scudo penale”, non centra nulla. Semmai lo “scudo penale” sarebbe centrato - se fosse stato in vigore - con quella sfilza di casi che ha riempito le cronache e irritato gli stomaci degli italiani: tutte quelle volte che poliziotti e carabinieri si sono trovati costretti a sparare per difendersi dai balordi, per poi finire indagati, dunque esposti alla gogna mediatica, con ingenti spese legali da pagare e con una carriera di colpo azzoppata. Prendiamo la storia di Luciano Masini, maresciallo della stazione dei carabinieri di Villa Verucchio (Rimini). L’ultimo giorno del 2024 si trova davanti un egiziano che ha appena accoltellato quattro persone con una lama da 22 centimetri: per evitare di fare la stessa fine, prima spara per terra e poi, col 23enne a meno di un metro di distanza, lo colpisce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

