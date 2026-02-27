si chiude il girone europa ovest della world cup garofalo ben figurare a helsinki per tenere alti i colori azzurri

Si conclude a Helsinki la tredicesima tappa del girone Europa Ovest della Longines Fei Jumping World Cup 2025-26, con Garofalo che si distingue in gara e rappresenta con orgoglio i colori azzurri. La competizione si avvia verso la fase finale, lasciando spazio alle ultime sfide di questa serie. Gli atleti si preparano ora alle prossime tappe, con attenzione rivolta agli sviluppi futuri.

Con la tappa di Helsinki, 13esima della serie, si avvia alla conclusione il girone Europa Ovest della Longines Fei Jumping World Cup 2025-26. Dopo questa tappa finlandese saranno i primi 18 della generale i cavalieri che voleranno a Fort Worth, Texas, per la finalissima del massimo circuito professionistico indoor (8-12 aprile). Per l’unico azzurro in gara qui a Helsinki, Gianpiero Garofalo (Kadessa Z, Lambrusco e Querido Van’t Ruytershof) è l’occasione di lasciare comunque il segno, una sorta di "gol per la bandiera". Con pochi cavalli all’altezza, un ritornello che ormai richiede di voltare pagina, le strategie azzurre puntano infatti a tenere buoni i soggetti migliori per i grandi Csio outdoor e presentarli al top della forma per i Mondiali di Aquisgrana (11-23 agosto), qualificanti per Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

