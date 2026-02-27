Si chiama sedere da ufficio e sta tormentando molte donne ma si può sistemare

Il sedere da ufficio è diventato un problema comune tra molte donne che trascorrono lunghe ore davanti al computer. Questa condizione si manifesta con fastidi e dolori nella zona glutea, causati da posture scorrette e sedentarietà prolungata. La questione riguarda chi lavora molte ore seduto, senza pause o movimento adeguato. La buona notizia è che si può intervenire per migliorare la situazione.

Lavorare otto ore al giorno davanti a uno schermo ha un costo che non compare in nessuna busta paga: quello che paga il corpo. Tra mal di schiena, cervicale e tensioni muscolari, la lista dei “danni collaterali” della vita da ufficio si è arricchita di un nuovo capitolo, diventato virale sui social in poco tempo. Si chiama sedere da ufficio, in inglese “office chair butt”, e descrive il progressivo appiattimento e indebolimento dei glutei causato dalla posizione seduta prolungata. Un fenomeno che ha scatenato un vero dibattito online, soprattutto tra le donne. Tutto è partito da TikTok, dove diverse creator hanno iniziato a raccontare, con video molto diretti, come il lavoro d’ufficio avesse modificato visibilmente la forma del loro corpo nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

