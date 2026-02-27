Sfruttamento e dormitorio Imprenditore sospeso | Impiegava operai al nero

Un imprenditore è stato sospeso dopo che è stato scoperto che impiegava operai senza contratto e senza permesso di soggiorno. Le condizioni di lavoro e di alloggio erano molto precarie, con i lavoratori costretti a vivere in un dormitorio al secondo piano di un edificio. Non erano stati forniti corsi di formazione né assistenza medica, e le autorità hanno avviato le indagini.

Erano sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento lavorativo, ospitati in condizioni alloggiative degradanti in un dormitorio al piano superiore dell’edificio dove lavoravano, privi di permesso di soggiorno, senza formazione obbligatoria né visite mediche. È quanto emerso da un’indagine che ha portato alla sospensione per sette mesi di un cinese di 53 anni, imprenditore e titolare di un’impresa di confezioni in via Palestro 6 a Prato. Anche l’impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione dell’attività per avere impiegato un numero di lavoratori in nero – in tutto quattro – superiore al 10% di quelli identificati all’atto dell’accesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfruttamento e dormitorio . Imprenditore sospeso : "Impiegava operai al nero" Sfruttamento di operai irregolari, il capannone come dormitorio: sospeso imprenditore tessile a PratoPrato, 26 febbraio 2026 – Dormivano sopra il capannone dove lavoravano, senza permesso di soggiorno, senza formazione obbligatoria né visite mediche. Leggi anche: Lotta allo sfruttamento: 13 operai al nero in ditta, due arresti e maxi multe Temi più discussi: Sfruttamento e dormitorio . Imprenditore sospeso : Impiegava operai al nero; Sfruttamento lavoratori irregolari, sospeso per 7 mesi imprenditore a Prato; Sfruttamento di operai irregolari, il capannone come dormitorio: sospeso imprenditore tessile a Prato; Sfrutta lavoratori e li fa dormire in fabbrica. Imprenditore bloccato per sette mesi. Sfruttamento di lavoratori irregolari, sospesa l'attività di un imprenditore tessileSfruttamento lavorativo di quattro lavoratori illegalmente presenti nel territorio italiano da parte di un imprenditore cinese, titolare di una fabbrica con attività prevalente il confezionamento di c ... 055firenze.it Sfruttamento di operai irregolari, il capannone come dormitorio: sospeso imprenditore tessile a PratoDivieto di esercizio per sette mesi: assunti quattro lavoratori senza permesso di soggiorno. Accertate violazioni sulla sicurezza e scovati alloggi degradanti sopra il laboratorio ... msn.com Oggi, alla Bottega Senza Confini di Trieste, per la presentazione di “Il mio nome è Balbir” di Marco Omizzolo. Puoi acquistarlo su www.peoplepub.it/pagina-prodotto/il-mio-nome-è-balbir. #libro #libri #lavoro #sfruttamento - facebook.com facebook