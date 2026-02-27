Sfregio al paesaggio e vicina alle case | l' antenna 5G a Lierna deve essere rimossa

L'installazione di un'antenna 5G a Lierna, avvenuta circa un anno e mezzo fa, continua a suscitare polemiche tra i residenti e le autorità locali. La struttura, vicina alle abitazioni e visibile dal paesaggio, ha acceso un dibattito sull’impatto estetico e sulla sicurezza. La questione resta aperta mentre si cercano soluzioni per risolvere le preoccupazioni sollevate.

Continua a far discutere anche a livello istituzionale il caso dell'antenna 5G posizionata ormai un anno e mezzo fa a Lierna."Deve essere rimossa, perché rappresenta uno sfregio al paesaggio ed è stata per giunta installata non distante dalle abitazioni, senza informare i residenti". Così si è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

