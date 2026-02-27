Servizio civile universale 2026 in Anpas | 23 i posti disponibili tra novarese e Vco

Anpas Piemonte ha aperto le iscrizioni per il servizio civile universale 2026, offrendo in totale 184 posti, di cui 23 tra il novarese e il Vco. I giovani tra i 18 e i 28 anni possono candidarsi per partecipare in ambiti come il soccorso sanitario di emergenza-urgenza 118, l’assistenza e l’educazione. Le opportunità sono rivolte a chi desidera mettersi in gioco in ambiti di intervento sociale e di emergenza.

Sono 184 (di cui 23 tra novarese e Vco) le opportunità di Servizio civile universale offerte da Anpas Piemonte a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, interessati a mettersi in gioco nei settori del soccorso sanitario in emergenza-urgenza 118, dell'assistenza e dell'educazione e promozione.