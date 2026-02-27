Servizio Civile all' Azienda Usl Toscana nord ovest | i posti disponibili in Provincia di Pisa

Fino a mercoledì 8 aprile 2026 è possibile presentare domanda per partecipare alla selezione di 74 posti nel servizio civile universale presso l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, in Provincia di Pisa. Di questi, 24 sono riservati ai giovani con Minori Opportunità e il progetto è finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale.

Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 519,47 euro. I progetti presenti dall'Azienda Usl Toscana nord ovest prevedono un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell'arco di cinque giorni, compresi tra lunedì e sabato, con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale, specifica e di tutoraggio. L'elenco dei giovani ammessi alla selezione, il calendario dei test e dei colloqui (giorni, orari, luogo dove si svolgeranno le prove selettive) verrà pubblicato sul sito della Azienda Usl Toscana nord ovest nella sezione 'servizio civile' eo 'bandi e concorsi'.