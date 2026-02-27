Serramezzana green | al via il plogging la raccolta di rifiuti durante lo jogging

A Serramezzana prende il via il progetto di plogging, un’attività che combina l’esercizio fisico con la raccolta di rifiuti lungo i percorsi cittadini. La iniziativa coinvolge cittadini e appassionati di corsa e camminata, che si impegnano a contribuire alla pulizia del territorio mentre si allenano. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di mantenere pulito l’ambiente attraverso un’attività praticata in modo sostenibile.

Raccogliere rifiuti di ogni tipo mentre ci si allena correndo o camminando a passo sostenuto: il plogging sbarca a Serramezzana, nel salernitano. Scarpe da running insieme a guanti da lavoro e a una borsa per i rifiuti: questo l'occorrente per praticare la disciplina green che fonde allenamento.