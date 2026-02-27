Serata cover Sanremo 2026 | l’elenco dei duetti e il programma Tra gli ospiti anche il prof Schettini

La serata cover di Sanremo 2026 si è svolta giovedì 26 febbraio, con un programma ricco di duetti tra artisti e ospiti speciali, tra cui il professor Schettini. La trasmissione ha attirato oltre 12 milioni di spettatori nella prima parte e ha raggiunto uno share superiore al 60%, segnando un aumento rispetto alle serate precedenti. La manifestazione si è conclusa con un incremento di pubblico rispetto alle due serate precedenti.

Roma, 27 febbraio 2026 – La serata del Festival di Sanremo di giovedì 26 febbraio 2026 ha registrato un miglioramento in termini di ascolti, rispetto alle due precedenti, superando il 60% di share (la prima parte ha toccato i 12 milioni di spettatori). Per la quarta serata, Carlo Conti e Laura Pausini si preparano ad accogliere sul palco non solo i 30 big che partecipano alla competizione ma anche i loro ospiti con cui si esibiranno nella gara delle cover. Ecco cosa vedremo. Bianca Balti durante la conferenza stampa di Sanremo 2026 (Ansa) Gli ospiti di venerdì 27 febbraio Come ospite sul palco principale ci sarà Bianca Balti che lo scorso anno era stata co-conduttrice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Festival di Sanremo 2026: i cantanti, le canzoni, gli ospiti, i duetti cover, i conduttori e il programma delle serateDal 24 al 28 febbraio 2026 torna l’appuntamento più atteso della musica italiana: il Festival di Sanremo 2026, in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston.

SANREMO 2026: REAGISCO ai DUETTI della SERATA COVER

