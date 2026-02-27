L'Onu viene spesso criticata per la sua mancanza di credibilità morale, tanto che alcuni la definiscono come un teatro privo di reale efficacia. In una lettera aperta, un giovane lettore si rivolge al direttore Feltri per esprimere il proprio disappunto e chiedere chiarimenti su un tema che riguarda il ruolo internazionale dell'organizzazione. La discussione si concentra sui limiti percepiti dell'ente e sulla sua credibilità.

L'Onu è debole? Sì, lo è. E non da oggi. Oggi semplicemente ce ne stiamo accorgendo di più Caro direttore Feltri,Le scrivo ancora una volta da giovane lettore che continua a interrogarsi. Viene da chiederselo senza giri di parole: l'Onu ci è o ci fa? Parliamo dello stesso organismo che affida incarichi a Francesca Albanese, la quale evita accuratamente di definire Hamas un'organizzazione terroristica, ma non ha esitazioni nell'indicare Israele come nemico comune dell'umanità (imparzialità cercasi). Lo stesso Onu che, subito dopo la repressione sanguinaria delle proteste in Iran, lo elegge vicepresidente della Commissione per lo sviluppo sociale, quella che dovrebbe promuovere democrazia, uguaglianza di genere e tolleranza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Senza credibilità morale l'Onu è solo un teatro

L’Onu senza Onu che Trump sogna per Gaza (e non solo)Tra gli invitati a far parte del Board of Peace per Gaza voluto da Donald Trump c’è anche Vladimir Putin.

Svizzera, caso Albanese all’ONU: nel mirino libertà di stampa e credibilità del PaeseLa questione sollevata in Parlamento dal consigliere nazionale Lorenzo Quadri non riguarda soltanto il profilo controverso di una relatrice delle...

El dictador que con el petróleo construyó su país y quemó el mundo

Temi più discussi: Sostegno a Kyiv e credibilità europea. La rotta atlantica secondo Craxi; Intervento della senatrice Elisa Pirro alla conferenza della della Donna a Parigi: Le donne dell’Iran hanno dimostrato un coraggio straordinario; Senza coerenza, non c’è credibilità; A chi parlano quei corpi restituiti dal mare: l'Europa proclama diritti ma perde la credibilità nel Mediterraneo.

Senza credibilità morale l'Onu è solo un teatroL'Onu è debole? Sì, lo è. E non da oggi. Oggi semplicemente ce ne stiamo accorgendo di più ... ilgiornale.it

Video. Senza allargamento l’UE rischia di perdere credibilità, avverte il MontenegroIl Montenegro è in testa tra i Paesi candidati all’adesione all’UE e punta a concludere i negoziati con Bruxelles il prossimo anno. La mancata adesione del Paese minerebbe la credibilità dell’UE e ... it.euronews.com

Fratelli d’Italia avvia una petizione per la revoca dell’incarico ad Albanese! "Le sue parole hanno minato la credibilità che l’ONU deve garantire, alimentando polemiche e profonde divisioni invece di contribuire alla pace e al dialogo” Queste le dichiarazioni di - facebook.com facebook

Mario Calvo-Platero su #Corriere prova a minare la credibilità di Francesca Albanese. Calvo-Platero e consorte appaiono spesso negli #EpsteinFiles, il che non prova nulla, sia chiaro. Epstein era un criminale che viveva di ricatti. Questo solo per dire che gett x.com