Sembrava un terremoto Tram deraglia e si schianta contro un palazzo a Milano | due vittime e diversi feriti

Da feedpress.me 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano un tram ha deragliato e si è schiantato contro un palazzo, portando alla morte di due uomini e ferendo altre persone. L'incidente è avvenuto con il tram numero 9, che ha provocato danni e disagi in zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione.

Il tram numero 9 è deragliato a Milano finendo contro un palazzo, causando la morte di due uomini e investendo diverse persone. L'incidente si è verificato all'angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. La prima vittima del deragliamento è uomo di 60 anni, residente ad Abbiategrasso, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzo ed è stato estratto morto dai soccorritori. Mentre seconda è un 56enne senegalese, senza fissa dimora, la cui identificazione è ancora in corso. Rimasto ferito a bordo del mezzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, ma è deceduto dopo poco. Secondo il report definitivo di Areu (l'Agenzia regionale emergenza urgenza), è salito a 49 il numero delle persone ospedalizzate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

