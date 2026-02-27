A Milano un tram ha deragliato e si è schiantato contro un palazzo, portando alla morte di due uomini e ferendo altre persone. L'incidente è avvenuto con il tram numero 9, che ha provocato danni e disagi in zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione.

Il tram numero 9 è deragliato a Milano finendo contro un palazzo, causando la morte di due uomini e investendo diverse persone. L'incidente si è verificato all'angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. La prima vittima del deragliamento è uomo di 60 anni, residente ad Abbiategrasso, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzo ed è stato estratto morto dai soccorritori. Mentre seconda è un 56enne senegalese, senza fissa dimora, la cui identificazione è ancora in corso. Rimasto ferito a bordo del mezzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, ma è deceduto dopo poco. Secondo il report definitivo di Areu (l'Agenzia regionale emergenza urgenza), è salito a 49 il numero delle persone ospedalizzate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Sembrava un terremoto". Tram deraglia e si schianta contro un palazzo a Milano: due vittime e diversi feriti

Leggi anche: Milano, tram fuori controllo deraglia e si schianta su un palazzo: due morti e 39 feriti. Un passeggero: «Sembrava un terremoto»

"Sembrava un terremoto". Tram deraglia e finisce contro un palazzo a Milano, diversi feriti gravi: una vittimaIl tram numero 9 è deragliato a Milano finendo contro un palazzo e investendo diverse persone.

Tutto quello che riguarda Sembrava.

Temi più discussi: Urla e lacrime dei feriti, una scena apocalittica. Tra gli inquilini del palazzo colpito dal tram a Milano; La velocità, poi lo schianto. Un passeggero sul tram deragliato a Milano: Sembrava il terremoto; Tram deragliato a Milano, le testimonianze; Urla e lacrime dei feriti, una scena apocalittica. Tra gli inquilini del palazzo colpito dal tram a Milano.

Sembrava un terremoto. Tram deraglia e si schianta contro un palazzo a Milano: due vittime e diversi feritiLa prima vittima del deragliamento è uomo di 60 anni, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzo. La seconda è un uomo che era stato ricoverato in codice rosso e a cui era stato praticat ... gazzettadelsud.it

La paura dei passanti vicino al tram deragliato: Velocissimo in curva, sembrava una bombaHo sentito un fischio, un rumore stridente. E ho visto il tram entrare velocissimo in curva tanto che si è quasi ribaltato, ha colpito l’albero e poi è entrato dentro al ristorante giapponese, che ha ... milano.repubblica.it

Sembrava sparita per sempre, forse finita in qualche collezione privata, oppure distrutta durante la guerra. “Donna addormentata con vaso nero”, il quadro di Róbert Berény, era considerato perduto. Tutto cambia nel 1999 quando esce il film Stuart Little. Ness - facebook.com facebook

TESTIMONIANZA Ero lì pochi minuti prima che accadesse. Tutto sembrava normale. Silenzioso. Immobile... 26/02 | 8am x.com