Dopo un lungo percorso, la conferma definitiva è arrivata: su un’area agricola alle porte di Groppello si realizzerà un grande impianto agrivoltaico. La decisione è stata comunicata dalla conferenza di servizi in Città Metropolitana, aprendo la strada alla costruzione di un progetto che porterà energia pulita a migliaia di famiglie. La scelta segna un passo concreto verso nuove fonti di energia sostenibile.

Un iter durato molti mesi, e infine il semaforo verde dalla conferenza di servizi in Città Metropolitana, su un’area agricola a ridosso della provinciale 104 e alle porte dell’abitato di Groppello in arrivo l’impianto "colosso" dell’agrivoltaico avanzato. È il primo di questo calibro in zona, interessa un’area complessiva di poco meno di 180 mila metri quadrati e avrà una potenza di 7700 kw, equivalente del fabbisogno di energia rinnovabile di 3mila famiglie e con una ipotetica riduzione di C02 da 2 milioni di kganno. L’autorizzazione unica risale agli ultimi mesi dell’anno, i lavori potrebbero iniziare entro l’estate. Il progetto è stato elaborato da una società veneta leader del settore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Semaforo verde all’agrivoltaico. Energia pulita per 3mila famiglie

