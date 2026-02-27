Selma Ezzine a Casa Sanremo | emozioni prime volte e progetti futuri

Selma Ezzine, giovane cantante beneventana, ha partecipato per la prima volta a Casa Sanremo durante la serata di apertura del Festival. La sua esibizione è stata caratterizzata da un forte coinvolgimento emotivo, attirando l’attenzione del pubblico presente. La cantante ha espresso entusiasmo per questa esperienza e ha condiviso alcuni progetti futuri legati alla sua carriera musicale.

Un’esibizione intensa e carica di emozione. Alla sua prima volta nella Città dei Fiori, Selma Ezzine, giovane cantante beneventana, si è esibita a CasaSanremo durante la serata del giorno di apertura del Festival di Sanremo. Protagonista di uno showcase nella lounge del PalaFiori, l’artista ha reso omaggio ad alcune delle più grandi voci femminili della scena internazionale. Ha proposto cover di Whitney Houston, Alicia Keys e Beyoncé: tre icone, tre identità artistiche diverse. Una scelta ambiziosa, che ha messo in luce non solo le sue qualità tecniche ma anche la capacità di confrontarsi con repertori complessi. La tappa sanremese rappresenta un nuovo capitolo del suo percorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Selma Ezzine a Casa Sanremo: emozioni, prime volte e progetti futuri Selma Ezzine a Casa Sanremo: nuovo importante traguardo per la cantante sannita vincitrice di DallaSelma Ezzine, giovane artista proveniente dal Sannio, si prepara a un’esibizione esclusiva a Casa Sanremo nella notte tra il 24 e il 25 febbraio. Selma Ezzine a Sanremo: nuovo importante traguardo per la cantante vincitrice di Dalla Strada al PalcoTempo di lettura: < 1 minutoNuovo importante appuntamento per Selma Ezzine, vincitrice di Dalla Strada al Palco (Rai1), e reduce dall’esperienza a... Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Temi più discussi: Selma Ezzine a Casa Sanremo: nuovo importante traguardo per la cantante sannita; Selma Ezzine a Casa Sanremo: nuovo importante traguardo per la cantante sannita vincitrice di Dalla Strada al Palco; Big e ospiti, così Sanremo canta Napoli: in gara Sal Da Vinci, Luchè, Samurai Jay e il duo Lda & Aka 7even. Tra gli autori torna Davide Petrella; Selma Ezzine a Sanremo | nuovo importante traguardo per la cantante vincitrice di Dalla Strada al Palco. Selma Ezzine a Casa Sanremo: nuovo importante traguardo per la cantante sannita vincitrice di Dalla Strada al PalcoNuovo importante appuntamento per Selma Ezzine, vincitrice di Dalla Strada al Palco (Rai1), e reduce dall’esperienza a Rai3 in Allegro Ma Non Troppo con la band diretta dal M° Valeriano Chiaravalle. L ... ntr24.tv Selma Ezzine a Sanremo: nuovo importante traguardo per la cantante vincitrice di Dalla Strada al PalcoNuovo importante appuntamento per Selma Ezzine, vincitrice di Dalla Strada al Palco (Rai1), e reduce dall’esperienza a Rai3 in Allegro Ma Non Troppo con la band diretta dal M° Valeriano Chiaravalle. L ... tvsette.net Centro Caltagirone. . Dalla strada a Casa Sanremo 2026 A Casa Sanremo abbiamo incontrato Selma Ezzine, una voce intensa che unisce culture e lingue: italiano, inglese, francese e arabo. Si mantiene cantando a eventi e matrimoni, ma parte della sua f - facebook.com facebook