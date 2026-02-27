Il settore del food delivery viene definito un “buco economico” da alcuni osservatori e si sostiene che, se non genera profitto, può semplicemente essere chiuso. Questa opinione si basa sul fatto che un mercato che non funziona di fatto non può continuare a operare, a meno che non ci siano entrate provenienti da altre fonti o che si tratti di una strategia temporanea.

Glovo sotto controllo giudiziario. La procura di Milano esonda sui rider Non c’è bisogno di essere Adam Smith per sapere che un mercato che non funziona non esiste. O meglio non dovrebbe esistere, a meno di follia o che i soldi rientrino da altre finestre. Meglio chiudere. E’ il caso della gig economy, almeno nel food delivery. In Italia. Se dopo dieci anni di gig economy si scopre multinazionali come Glovo e Deliveroo – quelle che applicano tariffe da schiavisti o almeno da caporalato - hanno perdite globali di centinaia di milioni o al massimo, Deliveroo, utili da Pmi, 3,5 milioni (citiamo dal Corriere) e se l’unica ad applicare un contratto regolare, l’americava Just Eat (810 euro all’ora), ha un deficit di 92 milioni (miracolosamente ridotto dal miliardo e sei del 2024) significa che il business non c’è. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Se il food delivery è un buco economico, basta chiuderlo. Stop

Leggi anche: Profumi, intimo, casalinghi e perfino food delivery: in Germania il commercio “mangiato” dalle catene olandesi

Il food delivery che ha scelto i paesi dimenticati: quando la consegna arriva nei piccoli centriLe luci al neon delle grandi piattaforme di delivery non illuminano tutti i luoghi d’Italia.

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Il food delivery non fa utili nemmeno sottopagando i rider; Il food delivery nuovamente al centro delle attività ispettive; Food delivery: ripristinare legalità e dignità nel settore.; Vicus, addio food delivery etico dell’Alto Garda. Da noi i rider erano dipendenti. Ma il sistema era troppo costoso.

Il food delivery in Italia, tra piattaforme globali e alternative localiChi utilizza i servizi di food delivery è consapevole delle criticità legate alle condizioni di lavoro di chi fa le consegne, all’impatto ambientale e all’impoverimento dell’economia locale. Questi va ... sassuolo2000.it

Il food delivery non fa utili nemmeno sottopagando i riderLe grandi aziende del settore in Europa continuano ad avere i conti in rosso: il problema è strutturale e sta nei bassi margini dell'attività di consegna ... avvenire.it