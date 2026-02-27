Scusate devo andare Sanremo perché Carlo Conti ha abbandonato improvvisamente la conferenza stampa

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Carlo Conti si è alzato e ha lasciato l'incontro improvvisamente, senza spiegazioni. L’episodio è avvenuto prima della quarta serata, quella dedicata alle cover, e ha attirato l’attenzione di tutti i presenti. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni dell’assenza, che ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori.

Colpo di scena alla vigilia della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella tradizionalmente dedicata alle cover. Durante la conferenza stampa al Teatro Ariston, Carlo Conti ha improvvisamente interrotto l’incontro con i giornalisti, si è alzato dalla sua postazione e ha lasciato la sala. Un’uscita inattesa che ha sorpreso tutti i presenti e acceso immediatamente la curiosità su quanto accadrà in serata. Prima di congedarsi, il direttore artistico aveva presentato i contenuti dell’appuntamento di stasera, definendolo “una serata piena di sorprese”. Sul palco saliranno tutti e 30 gli artisti in gara, ciascuno impegnato in una cover del repertorio italiano o internazionale insieme a uno o più ospiti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Sanremo 2026, la conferenza stampa di Carlo Conti in direttaHome > Spettacoli > Televisione > Sanremo 2026, Carlo Conti si commuove in conferenza stampa: “Festival ‘baudiano’, doverosa dedica a Pippo” Si... Sanremo 2026, la quarta conferenza stampa. Carlo Conti scorta Irina Shayk: “Non è carino farla aspettare”Quarta conferenza stampa dell'organizzazione del Festival di Sanremo 2026, che si apre con i ringraziamenti per i fiori coltivati nella... Laura Pausini condurrà Sanremo 2026 con Carlo Conti - La volta buona 13/01/2026 Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Discussioni sull' argomento Tredici Pietro interrompe l’esibizione a Sanremo: Scusate, ho parlato a vuoto. Cosa è successo; A casa comanda mia moglie. Scontro tra un giornalista e Bambole di Pezza: Vogliamo potere ovunque, perché fuori casa abbiamo paura; Italo Bocchino: Bollato come traditore, non avevo più un soldo. I miei anni tra sesso e alcol. Un amore mi ha salvato; Laura Pausini e la collana che illumina l’Ariston a Sanremo ispirata a un serpente in oro bianco. "Ho sentito che non vogliono mettere più le radio nelle automobili: credo sia sbagliatissimo, faremo una petizione per non toglierle". Così Carlo Conti durante la conferenza stampa della quarta serata del festival. "La radiofonia per me è fondamentale -aggiu - facebook.com facebook Sanremo 2026, Carlo Conti si risolleva con gli ascolti della terza serata: 9 milioni 543mila spettatori con i 60.6% di share, meglio dell’anno scorso. @GiusCandela @FQMagazineit x.com