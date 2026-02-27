Scuole aree sportive statuto e lavori lungo le strade | tutti i punti affrontati in Consiglio
Durante l’ultimo Consiglio comunale di Bondeno sono stati discussi vari temi tra cui le politiche per la scuola, l’approvazione del nuovo statuto comunale e l’approvazione di interventi nelle aree sportive e sui lavori lungo le strade. Sono stati affrontati anche diversi adempimenti amministrativi necessari per rispettare le scadenze previste. La riunione ha concluso le attività ufficiali della stagione invernale del municipio.
