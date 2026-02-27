Martedì alla Camera si terrà l’audizione di Avs sulla proposta di legge popolare che chiede di limitare a venti gli studenti per classe. La raccolta delle adesioni alla proposta, intitolata

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Sono gli ultimi giorni per la raccolta delle adesioni alla proposta di legge di iniziativa popolare 'Non più di 20 per classe - facciamo spazio ad un'istruzione di qualità'. Una Proposta di legge che ha raccolto in pochi mesi 60mila firme sulla piattaforma online oltre a migliaia di firme raccolte nel Paese. Conferenza stampa di Avs martedi prossimo 3 marzo 2025 alle ore 14.30 a Montecitorio, per la consegna delle firme con Elisabetta Piccolotti, Nicola Fratoianni, Fiorella Zabatta, Peppino Buondonno, Angela Nava del Coordinamento Genitori Democratici, Beppe Bagni del Cidi Centro Iniziativa Democratica Insegnanti, Manuela Calza segreteria nazionale Flc Cgil". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Scuola: martedi Avs alla Camera su proposta legge popolare 'non più di 20 per classe'

