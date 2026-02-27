Scuola ed Esercito insieme per la memoria | digitalizzazione della Biblioteca della Sala Museale del Corpo di Commissariato

La scuola e l’esercito hanno avviato un progetto di digitalizzazione della Biblioteca della Sala Museale del Corpo di Commissariato. L’iniziativa prevede la trasformazione di materiali cartacei in formato digitale, coinvolgendo studenti e militari in un processo condiviso. Si tratta di un intervento che unisce le attività educative con quelle istituzionali, creando un collegamento tra formazione civile e realtà militare.

Un progetto che supera la semplice collaborazione istituzionale e costruisce un vero ponte tra formazione civile e realtà militare. Il Liceo Scientifico Nino Cortese di Maddaloni, guidato dal dirigente Marcellino Falcone, ha sottoscritto un protocollo di FSL (Formazione Scuola-Lavoro) con la.