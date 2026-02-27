Scuola e professione si incontrano | al Fulcieri nascono i nuovi istruttori fitness

Al Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli è stato avviato un nuovo percorso formativo in collaborazione con la Federazione italiana fitness. Gli studenti del liceo Sportivo hanno l’opportunità di diventare istruttori fitness attraverso un progetto ufficiale e strutturato, che integra l’offerta didattica con formazione pratica nel settore del benessere fisico. La collaborazione mira a preparare i giovani per un futuro professionale nel settore.

