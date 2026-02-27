Scoppia l’Aperol gate a Sanremo 2026 colpa del fiore arancione di Dargen D’Amico che risponde furioso

Durante il Festival di Sanremo 2026 si accende una nuova polemica legata a un elemento distintivo di Dargen D’Amico, che ha suscitato reazioni accese tra il pubblico e gli organizzatori. La questione si concentra su un particolare che ha attirato l’attenzione e ha generato discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori. La vicenda si sviluppa in un clima di grande attenzione e discussione.

Il Festival di Sanremo 2026 si arricchisce di una nuova polemica che vede protagonista Dargen D'Amico. Il Codacons ha presentato un esposto all'Agcom chiedendo di aprire un'indagine e sanzionare l'artista per presunta pubblicità occulta legata al marchio Aperol. L'accusa si basa su un dettaglio apparentemente innocuo: il fiore arancione indossato dall'artista durante la sua esibizione sul palco dell'Ariston. Secondo l'associazione dei consumatori, la presenza di bonus del Fantasanremo legati a noti marchi commerciali sponsor del fantasy game configura una forma di pubblicità occulta quando un cantante sale sul palco pubblicizzando, anche indirettamente, uno dei brand sponsor del gioco.