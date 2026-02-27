Scontro tra due auto e traffico in tilt in via XXI aprile

Nel primo pomeriggio del 27 febbraio, in via XXI aprile, due auto si sono scontrate, causando un intasamento del traffico. L'incidente è avvenuto per cause ancora da chiarire, ma potrebbe essere stato causato da un sorpasso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le auto coinvolte sono state rimosse. La strada è rimasta bloccata per alcune ore.

Incidente in via XXI aprile nel primo pomeriggio del 27 febbraio. Per cause al vaglio, ma all'origine dell'incidente potrebbe esserci un sorpasso, due auto si sono scontrate. Il bilancio è di una 39enne ferita non in maniera grave, tuttavia per estrarla dall'abitacolo si è reso necessario.