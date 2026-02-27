Scontri tra tifoserie di Paganese e Casertana | assolto ultrà rossoblu dopo 3 anni

Dopo tre anni, G.B., un ultrà di Caserta, è stato assolto dall’accusa legata agli scontri tra le tifoserie di Paganese e Casertana avvenuti il 22 gennaio 2023. La decisione è arrivata in un procedimento giudiziario che ha coinvolto diverse persone, ma l’uomo è stato riconosciuto non colpevole e liberato da ogni accusa.

Arriva l'assoluzione per G.B., di Caserta, coinvolto negli scontri tra gli ultras di Casertana e Paganese del 22 gennaio 2023.L'uomo, difeso dagli avvocati Gennaro Iannotti e Dario Pepe, è stato l'unico ad affrontare il processo a dibattimento, scegliendo il rito ordinario a differenza di altri.