Scomparsa da casa da giorni la trovano morta nel fiume a Padova | indagini in corso

Una donna di 69 anni, scomparsa da casa da diversi giorni, è stata trovata morta nel fiume Bacchiglione a Padova. La scoperta è avvenuta dopo una segnalazione di un passante sul Lungargine del fiume. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La zona è stata sequestrata mentre si attende l’esito degli accertamenti.

La tragica scoperta dopo la segnalazione di un passante sul Lungargine del fiume Bacchiglione. La 69enne risultava scomparsa da diversi giorni dopo essere sparita da casa.