Scocca l' ora di Bonny | contro il Genoa Chivu lo rilancia dal 1'

Dopo quasi un mese e mezzo, il francese torna in campo dal primo minuto contro il Genoa. La sua assenza si era fatta sentire, ma ora ha un'opportunità di dimostrare il suo valore. A causa di un infortunio, Lautaro non sarà disponibile, aprendo uno spazio importante in attacco. La partita rappresenta un momento cruciale per il giocatore, che potrà finalmente mostrare il suo rendimento.

Minuti trascorsi insieme in campo? 407. L'ultima partita in cui hanno giocato entrambi titolari? Inter-Lecce, a metà gennaio. Quella volta finì 1-0 ma il gol decisivo lo segnò Pio Esposito da subentrante nel secondo tempo. Insomma, quella formata da Ange-Yoan Bonny e Marcus Thuram fin qui non è certo stata la coppia d'attacco più utilizzata da Cristian Chivu ma sabato, contro il Genoa a San Siro, potrebbe essere proprio questo il tandem in campo dal primo minuto. Una chiamata importante per il più giovane dei "galletti" che compongono questo duo tutto francese. Per risalire all'ultima volta che Bonny è stato schierato dall'inizio in campionato bisogna tornare allo scorso 14 gennaio: sabato saranno trascorsi 45 giorni da allora.