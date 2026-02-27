Il trasporto ferroviario affronta ulteriori disagi nei prossimi giorni, con lo sciopero annunciato per il 27 e 28 febbraio 2026. Durante questa fase, i servizi di Trenitalia, Trenord e Italo subiranno sospensioni e variazioni negli orari. Le fasce di garanzia e le modalità di rimborso sono stati indicate per cercare di ridurre i disagi ai pendolari, che dovranno fare i conti con le modifiche ai loro spostamenti quotidiani.

Gli ultimi due giorni di febbraio 2026 si confermano "neri" per il trasporto su ferrovia. Come anticipato, nelle giornate di venerdì e sabato è stato indetto uno sciopero nazionale che coinvolgerà, lato treni, il personale del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenord e Italo. Secondo quanto comunicato da Rete Ferroviaria Italiana, l'agitazione avrà effetti sul servizio ferroviario dalle 21 di venerdì 27 febbraio alle 20:59 di sabato 28 febbraio e potrà determinare cancellazioni, ritardi o variazioni anche prima dell'inizio e dopo la conclusione dello sciopero. Il rischio è dunque quello di una riduzione della circolazione su tutte le tratte, dall'Alta Velocità ai treni regionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Sciopero treni del 27 e 28 febbraio, altri giorni di disagi: orari, fasce di garanzia e rimborso

Sciopero dei treni 27 e 28 febbraio: orari e fasce di garanzia

Sciopero treni 27 e 28 febbraio 2026: orari e fasce di garanzia

