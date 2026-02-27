Sciopero treni 27 e 28 febbraio | la guida definitiva a orari rimborsi e fasce di garanzia

Tra le 21 di venerdì 27 febbraio e le 20 di sabato 28 febbraio, il personale delle Ferrovie dello Stato ha indetto uno sciopero di 24 ore che coinvolge tutti i treni nazionali. Durante questo periodo, vengono previste variazioni negli orari e possibili cancellazioni di corse. Sono in corso anche aggiornamenti riguardo a rimborsi e fasce di garanzia per i passeggeri interessati.

Firenze, 27 febbraio 2026 – Disagi in vista per chi deve viaggiare in treno tra oggi e domani. Lo sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato scatterà dalle 21 di venerdì 27 febbraio e proseguirà fino alle 20.59 di sabato 28 febbraio. L’agitazione è stata proclamata da alcune sigle sindacali autonome e coinvolgerà Trenitalia e Italo. Ferrovie avverte che cancellazioni e ritardi potrebbero verificarsi anche prima dell’orario ufficiale di inizio e protrarsi oltre la fine dello sciopero. Fasce orarie garantite. Per il trasporto regionale, anche in Toscana, saranno garantiti i servizi essenziali previsti dalla legge, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sciopero dei treni 27 e 28 febbraio: orari e fasce di garanziaRoma, 23 febbraio 2026 – Un altro fine settimana a rischio per pendolari e viaggiatori.

Sciopero treni 27 e 28 febbraio 2026: orari e fasce di garanziaVenerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026 si preannunciano giornate complicate per coloro che utilizzano il treno per effettuare i propri spostamenti.

